Китай предупредил страны о последствиях от соблюдения санкций США

10:50 Источник: РОСБАЛТ

Поддержка политики США в отношении торговых связей с Китаем грозит серьезными последствиями для третьих стран, заявил Госкомитет КНР по развитию и реформам, передает "Росбалт" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, Госкомитет призвал мировые технологические компании не следовать антикитайским санкциям США.

4 и 5 июня в комитет были вызвали представители более 10 компаний, среди которых Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., Samsung Electronics Co., Dell Technologies Inc. и Nokia Corp.