Китай предупредил страны о последствиях от соблюдения санкций США
10:50 09.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
Поддержка политики США в отношении торговых связей с Китаем грозит серьезными последствиями для третьих стран, заявил Госкомитет КНР по развитию и реформам, передает "Росбалт" со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как сообщается, Госкомитет призвал мировые технологические компании не следовать антикитайским санкциям США.
4 и 5 июня в комитет были вызвали представители более 10 компаний, среди которых Intel Corp., Qualcomm Inc., ARM Holdings PLC and SK Hynix Inc., Microsoft Corp., Samsung Electronics Co., Dell Technologies Inc. и Nokia Corp.
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