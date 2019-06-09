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Глава МИД Великобритании прокомментировал задержание Голунова

20:13 09.06.2019 Источник: РОСБАЛТ

Власти Великобритании серьезно озабочены задержанием журналиста Ивана Голунова, заявил глава британского МИД Джереми Хант, передает "Росбалт".

«Журналисты должны иметь право требовать подотчетности от власти и не бояться мести», — написал Хант в своем Twitter. При этом он использовал хештеги #FreeGolunov и #DefendMediaFreedom.


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