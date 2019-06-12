0
0
0
НОВОСТИ

Генерал Юдин: Если девушка талантливая и у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим

11:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Ранее сообщалось, что для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации.

"В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим", - сказал Юдин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:45 12.06.2019
В России горят леса на площади более 9 тысяч га
0
23
10:30 12.06.2019
Корабли с мигрантами теперь не смогут свободно заходить в порты Италии
0
36
10:00 12.06.2019
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с украинской системой управления уходит в прошлое
0
44
09:30 12.06.2019
Академия наук обратилась в Роскосмос по поводу проекту "Венера-Д"
0
50
09:00 12.06.2019
О чем говорили посол РФ в США Антонов и работник Госдепа Хейл останется тайной
0
55
22:40 11.06.2019
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
0
666
22:00 11.06.2019
Голунов сообщил, что, скорее всего, не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
0
714
21:10 11.06.2019
"Роснефть" возглавила рейтинг брендов среди российских энергетических компаний
0
636
20:40 11.06.2019
Двое граждан РФ погибли в ДТП на юге Турции
0
592
20:00 11.06.2019
Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым
0
698

Возврат к списку