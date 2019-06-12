Генерал Юдин: Если девушка талантливая и у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим
11:00 12.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Девушки, которые впервые в истории России начали обучение на военных летчиц, смогут претендовать на службу в любом роде авиации, в том числе в истребительной, если проявят соответствующие способности, сообщил ТАСС заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.
Ранее сообщалось, что для первых потоков военных летчиц предусматривается возможность служить только в транспортной авиации.
"В процессе подготовки мы посмотрим, кто из девушек на что способен, чтобы направить в тот род авиации, где лучше смогут себя проявить. Будем смотреть - если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим", - сказал Юдин.
НОВОСТИ
- 10:45 12.06.2019
- В России горят леса на площади более 9 тысяч га
- 10:30 12.06.2019
- Корабли с мигрантами теперь не смогут свободно заходить в порты Италии
- 10:00 12.06.2019
- Ракета-носитель "Союз-ФГ" с украинской системой управления уходит в прошлое
- 09:30 12.06.2019
- Академия наук обратилась в Роскосмос по поводу проекту "Венера-Д"
- 09:00 12.06.2019
- О чем говорили посол РФ в США Антонов и работник Госдепа Хейл останется тайной
- 22:40 11.06.2019
- Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
- 22:00 11.06.2019
- Голунов сообщил, что, скорее всего, не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня
- 21:10 11.06.2019
- "Роснефть" возглавила рейтинг брендов среди российских энергетических компаний
- 20:40 11.06.2019
- Двое граждан РФ погибли в ДТП на юге Турции
- 20:00 11.06.2019
- Комиссар СЕ по правам человека Миятович посетит Крым
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать