До 18 млн рублей может увеличиться штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Штраф за хранение за рубежом личных данных граждан РФ может вырасти до 18 млн рублей. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.



Согласно документу, за подобные нарушения гражданам может грозить штраф до 50 тысяч рублей, должностным лицам — до полумиллиона, юридическим — до 6 миллионов рублей. При повторном нарушении максимальная сумма штрафа для граждан и должностных лиц увеличивается вдвое, для юрлиц — в три раза. Говорит Москва

