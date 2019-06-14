Чемпиона России по сноуборду убили в Лос-Анджелесе

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Лос-Анджелесе убит чемпион России по сноуборду. Дмитрия Кольцова застрелили 10 июня, но известно об этом стало сегодня.

Как пишет Los Angeles Times, некий Ретт Маккензи выстрелил в спортсмена, проезжая мимо на автомобиле. Кольцов скончался на месте. Злоумышленник также убил замшерифа округа. Помимо этого его обвиняют в грабеже магазина и автозаправки.



Посольство России в США сообщило РИА Новости, что направило запросы американским властям и поддерживает связь с семьёй Дмитрия Кольцова.



Кольцову был 31 год. Спортсмен входил в состав сборных Москвы и России. За свою карьеру он выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду. Говорит Москва

