Чемпиона России по сноуборду убили в Лос-Анджелесе
20:40 14.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Лос-Анджелесе убит чемпион России по сноуборду. Дмитрия Кольцова застрелили 10 июня, но известно об этом стало сегодня.
Как пишет Los Angeles Times, некий Ретт Маккензи выстрелил в спортсмена, проезжая мимо на автомобиле. Кольцов скончался на месте. Злоумышленник также убил замшерифа округа. Помимо этого его обвиняют в грабеже магазина и автозаправки.
Посольство России в США сообщило РИА Новости, что направило запросы американским властям и поддерживает связь с семьёй Дмитрия Кольцова.
Кольцову был 31 год. Спортсмен входил в состав сборных Москвы и России. За свою карьеру он выигрывал Кубок России и чемпионат России по сноуборду. Говорит Москва
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