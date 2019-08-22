После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два дела

12:00 Источник: Интерфакс

Полиция задержала жителя села Подгорное (Кемеровская обл.), который в ходе конфликта ранил двух мужчин, и возбудила в отношении него два уголовных дела, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону в четверг.

Источник агентства сообщил, что задержанный - цыганской национальности.



По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики, которые сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями.



В свою очередь местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что причиной конфликта стали приставания цыгана к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали около 20 человек.

В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.

