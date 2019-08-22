0
0
115
НОВОСТИ

После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два дела

12:00 22.08.2019 Источник: Интерфакс

Полиция задержала жителя села Подгорное (Кемеровская обл.), который в ходе конфликта ранил двух мужчин, и возбудила в отношении него два уголовных дела, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону в четверг. 

Источник агентства сообщил, что задержанный - цыганской национальности. 

По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики, которые сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями. 

В свою очередь местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что причиной конфликта стали приставания цыгана к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали около 20 человек. 

В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 22.08.2019
Хвост самолета предложили оставить в качестве мемориала на месте посадки в Жуковском
0
9
13:00 22.08.2019
Южная Корея решила прекратить обмен разведывательной информацией с Японией
0
26
12:32 22.08.2019
Каждый пятый россиянин считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране - опрос
0
74
12:20 22.08.2019
Милонов выступил против идеи ввести в школьную программу компьютерные игры
0
89
12:05 22.08.2019
ООН в 2018 году сократила продовольственную помощь КНДР из-за дефицита средств
0
116
11:32 22.08.2019
Специалисты начали операцию по выпуску последней партии косаток из бухты Средней
0
139
11:20 22.08.2019
Анатолий Карпов уже несколько месяцев не может получить американскую визу - СМИ
0
175
11:05 22.08.2019
Депутат предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей
0
170
11:00 22.08.2019
Крым установил рекорд по росту объема ипотечных кредитов
0
163
10:32 22.08.2019
Жители Екатеринбурга, Саратова и Брянска сильнее других российских горожан хотят сменить место жительства
0
215

Возврат к списку