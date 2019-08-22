После массовой драки с цыганами в Кузбассе полиция возбудила два дела
12:00 22.08.2019 Источник: Интерфакс
Полиция задержала жителя села Подгорное (Кемеровская обл.), который в ходе конфликта ранил двух мужчин, и возбудила в отношении него два уголовных дела, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МВД по региону в четверг.
Источник агентства сообщил, что задержанный - цыганской национальности.
По данным ведомства, ранее в полицию обратились медики, которые сообщили о госпитализации двух мужчин с ножевыми ранениями.
В свою очередь местные СМИ со ссылкой на жителей поселка сообщают, что причиной конфликта стали приставания цыгана к девушке, за которую заступился односельчанин. После того, как защитник был избит, местные жители пришли к дому нападавшего, где произошла массовая драка, в которой принимали около 20 человек.
В администрации поселка агентству сообщали, что по факту произошедшего будет организован народный сход.
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