Новые испытания ракет в КНДР разочаровали Соединенное Королевство - Британский МИД

16:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенное Королевство призывает КНДР прекратить ракетные испытания и возобновить свое участие в переговорах с США. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь британского МИД.

"Мы разочарованы тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, которые нарушают различные резолюции Совета Безопасности ООН. Мы призываем Северную Корею прекратить эти испытания и возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - это путь к мирному и процветающему будущему для северокорейского народа", - сказал представитель Форин оффиса.