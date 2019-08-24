Новые испытания ракет в КНДР разочаровали Соединенное Королевство - Британский МИД
16:45 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенное Королевство призывает КНДР прекратить ракетные испытания и возобновить свое участие в переговорах с США. Об этом в субботу сообщил пресс-секретарь британского МИД.
"Мы разочарованы тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, которые нарушают различные резолюции Совета Безопасности ООН. Мы призываем Северную Корею прекратить эти испытания и возобновить переговоры с Соединенными Штатами. Полная, поддающаяся проверке и необратимая денуклеаризация - это путь к мирному и процветающему будущему для северокорейского народа", - сказал представитель Форин оффиса.
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