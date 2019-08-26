Взрыв прогремел в жилом доме в Находке, два человека погибли - источник
12:00 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в жилом доме в Находке (Приморский край), два человека погибли, есть пострадавшие, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.
"Сегодня на улице Заводкой, 16 произошел взрыв. Предположительно - граната. Погибли два человека, есть пострадавшие", - сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе УМВД Приморского края от комментариев пока воздерживаются. В управлении ФСБ по Приморскому краю также от комментариев отказались, сославшись на необходимость проверки фактов.
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