Москва попала в топ-40 городов мира по безопасности

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности. Рейтинг составил журнал The Economist.

Первое место занял Токио. В списке также лидируют города Азиатско-Тихоокеанского региона: Сингапур, Осака, Сидней и Сеул.



Кроме того, в десятку вошли Амстердам, Торонто, Вашингтон и Копенгаген. Москва заняла 37-ю строчку рейтинга, её показатель составил 65,8 балла из 100 возможных. Говорит Москва

