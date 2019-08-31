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Собянин открыл Детский зоопарк после проведения комплексной реконструкции

21:52 31.08.2019

Детский зоопарк на Большой Грузинской улице открыт после комплексной реконструкции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, учреждение пережило второе рождение. «Он стал другой - более комфортный и для животных, и для посетителей, - считает градоначальник. - Контактный зоопарк - он сам по себе уникален, и нужно, чтобы создавались такие условия, чтобы животные чувствовали себя комфортно, и можно было их потрогать только тогда, когда они сами этого хотят, во-первых. Во-вторых, должны быть созданы условия, чтобы они хорошо чувствовали себя не только летом, но и зимой. Для этого нужно было сделать соответствующий подогрев».

После модернизации, которая длилась два года, площадь Детского зоопарка была увеличена в 2 раза, а количество животных - в 5 раз.
Каждому виду животных подобрали лучшие условия содержания и устроили специальные укрытия, где питомцы могут спрятаться, если не желают общаться с посетителями.

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