С участника несанкционированной акции в Москве Егора Жуков сняты обвинения

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие сняло обвинения в массовых беспорядках с участника несанкционированной акции в Москве 27 июля Егора Жукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля 2019 года. В связи с этим уголовное преследование по ст. 212 УК РФ в отношении него прекращено. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сообщили в СК.

Также следствия обвинило Жукова по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете"). Как сообщили в СК, в 2017 году Жуков разместил на своем канале в You-Tube видео с публичными призывами к экстремистской деятельности "по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение конституционного строя, мятежи и воспрепятствование законной деятельности сотрудников правоохранительных органов".

Ранее адвокат Жукова Леонид Соловьев сообщил ТАСС, что на основании экспертизы ФСБ следствие увидело в этом экстремистскую деятельность. Он также отметил, что защита не согласна с обвинением и считает доводы экспертизы предположительными.