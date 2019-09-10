Глава МИД Молдавии едет в Москву восстанавливать отношения
10:25 10.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску 11 сентября посетит Москву, чтобы восстановить отношения на уровне правительств, которые были фактический заморожены, когда кабинет министров в Молдавии возглавлял Павел Филип. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы молдавского министерства в Facebook.
"В ходе визита министр обсудит конкретные пути нормализации двусторонних отношений, а также восстановление политического диалога и торгово-экономического сотрудничества", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что у Попеску запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также с представителями Госдумы.
Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры Лаврова и Попеску намечены на 11 сентября. По ее словам, сторонам предстоит актуализировать повестку дня двусторонних отношений на основе принципов, которые заложены в Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Кроме того, министры, как ожидается, обменяются мнениями по актуальным вопросам российско-молдавского взаимодействия и международной тематики.
В марте 2017 года глава правительства Молдавии запретил государственным чиновникам посещать Россию. Из-за этого между министерствами двух стран на протяжении двух лет не было контактов, а отношения с Россией поддерживал президент Игорь Додон и его сторонники среди депутатов парламента от Партии социалистов Республики Молдова. Новое правительство Майи Санду отменило действовавший запрет.
НОВОСТИ
- 10:50 10.09.2019
- Китай недоволен, что глава МИД Германии общается с "радикалами из Гонконга"
- 10:10 10.09.2019
- СМИ: Разведка США вывезла из России агента, который имел доступ к столу Путина
- 09:50 10.09.2019
- В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
- 09:29 10.09.2019
- Первоклассники получили сильные ожоги в школьной столовой в Кузбассе
- 09:04 10.09.2019
- Москвичам обещают аномально теплую осень
- 09:00 10.09.2019
- Талибы захватили приграничный с Таджикистаном уезд
- 08:54 10.09.2019
- Джонсон: Работа британского парламента прекращена до 14 октября
- 08:51 10.09.2019
- КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
- 22:30 09.09.2019
- Трамп: Я считаю, что переговоры с талибами мертвы
- 22:00 09.09.2019
- Британская палата общин предприняла попытку уличить премьер-министра в обмане по поводу "брекзита"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать