На борьбу с терроризмом страны Западной Африки готовы потратить 1 млрд долларов

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Западной Африки утвердили план действий стоимостью 1 млрд долларов, направленный на борьбу с терроризмом в регионе. Такое решение, как передает информационное агентство Магриб Араб Пресс, принято в субботу вечером по итогам прошедшего в Уагадугу саммита государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), посвященного теме борьбы с терроризмом и экстремизмом.

"По итогам дискуссий мы смогли принять весьма значительные решения. Саммит утвердил план действий и мобилизации ресурсов на 1 млрд долларов для противодействия терроризму", - сообщил прессе президент Нигера Махамаду Иссуфу.

Предполагается, что деньги на реализацию плана в течение ближайших лет предоставят сами страны ЭКОВАС. Финансовые ресурсы будут направлены, в частности, на укрепление боеспособности национальных армий, а также совместных войск, таких как антитеррористический контингент "сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) и Смешанные многонациональные силы бассейна озера Чад.



