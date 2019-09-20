Лавров: США начали работу по размещению оружия в космосе
09:00 20.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США начали работу по размещению оружия в космосе и отвергают попытки заключить соответствующий мораторий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья размещена на сайте МИД РФ.
"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
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