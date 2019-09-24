Россия занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов - спецпредставитель президента РФ

11:05 Источник: Эхо Москвы

Россия занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов, которые приводят к глобальному потеплению. Об этом заявил на саммите по климату в Нью-Йорке спецпредставитель президента Руслан Эдельгериев.

Кроме того, по его словам, Россия вносит колоссальный вклад в поглощение углекислого газа, который не зафиксирован в обязательствах. Эхо Москвы

