Россия занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов - спецпредставитель президента РФ
11:05 24.09.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия занимает лидирующие позиции по сокращению выбросов парниковых газов, которые приводят к глобальному потеплению. Об этом заявил на саммите по климату в Нью-Йорке спецпредставитель президента Руслан Эдельгериев.
Кроме того, по его словам, Россия вносит колоссальный вклад в поглощение углекислого газа, который не зафиксирован в обязательствах. Эхо Москвы
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