Илон Маск заявил, что если бы пришельцы были на Земле, он бы об этом знал

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель американской компании SpaceX ("Спейс-экс") Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

"Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких её признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал. Он также вспомнил популярную шутку о так называемой "Зоне-51", где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.