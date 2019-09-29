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Илон Маск заявил, что если бы пришельцы были на Земле, он бы об этом знал

09:50 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель американской компании SpaceX ("Спейс-экс") Илон Маск во время выступления на пусковом комплексе SpaceX в Техасе сказал, что ничто не указывает на существование инопланетян.

"Может быть, есть какая-то другая жизнь, но мы не видели никаких её признаков", - сказал Маск, добавив, что иначе он бы об этом знал. Он также вспомнил популярную шутку о так называемой "Зоне-51", где, по мнению сторонников теорий заговора, военные прячут доказательства существования инопланетян.

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