В МИД Германии не исключают новой отсрочки "брекзита"

10:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил очередной отсрочки Brexit. Об этом он заявил в интервью газете "Вельт ам зонтаг", которое опубликовано в воскресенье.

"Мы преследуем четкую цель - достичь соглашения с Великобританией. Если Великобритания подаст еще одну заявку на продление [сроков], то мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - сказал он. "Неопределенность, связанная с Brexit, отрицательно сказывается на экономике и на дееспособности ЕС", - добавил министр.