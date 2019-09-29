В МИД Германии не исключают новой отсрочки "брекзита"
10:28 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил очередной отсрочки Brexit. Об этом он заявил в интервью газете "Вельт ам зонтаг", которое опубликовано в воскресенье.
"Мы преследуем четкую цель - достичь соглашения с Великобританией. Если Великобритания подаст еще одну заявку на продление [сроков], то мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - сказал он. "Неопределенность, связанная с Brexit, отрицательно сказывается на экономике и на дееспособности ЕС", - добавил министр.
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