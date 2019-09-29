0
0
0
НОВОСТИ

В МИД Германии не исключают новой отсрочки "брекзита"

10:28 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас не исключил очередной отсрочки Brexit. Об этом он заявил в интервью газете "Вельт ам зонтаг", которое опубликовано в воскресенье.

"Мы преследуем четкую цель - достичь соглашения с Великобританией. Если Великобритания подаст еще одну заявку на продление [сроков], то мы рассмотрим ее в конструктивном ключе", - сказал он. "Неопределенность, связанная с Brexit, отрицательно сказывается на экономике и на дееспособности ЕС", - добавил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:50 29.09.2019
Илон Маск заявил, что если бы пришельцы были на Земле, он бы об этом знал
0
108
09:07 29.09.2019
СМИ: Президент Украины оскорбил Германию в разговоре с Трампом...
0
168
08:58 29.09.2019
Корабль Маска для марсианской одиссеи может выйти на орбиту Земли уже через полгода
0
171
08:55 29.09.2019
Погода в Москве в воскресенье: облачно, возможны осадки
0
155
08:50 29.09.2019
Трамп: Происходящее сейчас - это величайшее мошенничество в истории американской политики
0
203
21:00 28.09.2019
Исчезнувшее в Атлантическом океане судно Bourbon Rhode затонуло
0
775
20:30 28.09.2019
В провинции Идлиб находится самая большая в мире группировка террористов - глава МИД Сирии
0
763
20:00 28.09.2019
Около половины американцев поддержали решение начать процедуру импичмента Трампа - опрос
0
812
19:30 28.09.2019
Экипаж МКС с помощью руки-манипулятора захватил японский "грузовик"
0
791
19:00 28.09.2019
В Атлантике после шторма пропало судно с украинцами на борту
0
741

Возврат к списку