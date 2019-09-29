В Украине появилась петиция с призывом обнародовать разговоры Зеленского и Путина
13:10 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы его телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным появилась на сайте главы государства.
"Учитывая дипломатический скандал, связанный с телефонными разговорами с президентом США [Дональдом] Трампом и содержанием этих разговоров, в частности "заигрывание" с Трампом, согласования позиций по некоторым уголовным делам, критику лидеров ЕС и экс-посла США, требуем обнародования стенограмм всех телефонных разговоров между президентом Украины Зеленским и президентом России Путиным", - говорится в тексте петиции.
Электронная петиция была создана 28 сентября и набрала в настоящее время 57 голосов. Ее рассмотрение президентом возможно, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.
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