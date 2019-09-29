Британская оппозиция готова пойти на чрезвычайные меры в отношении Бориса Джонсона

13:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер- министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета "Санди таймс".

По ее информации, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда. Он признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября. Судьи одной из высших апелляционных инстанций королевства, по сути, согласились с критиками премьера, которые с самого начала заявляли, что при помощи пророгации парламента тот хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.

"Санди таймс" пишет, что предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией "Плайд камри", и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин. Теоретическим итогом этой процедуры, если ей будет дан ход, мог бы стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.