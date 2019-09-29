Британская оппозиция готова пойти на чрезвычайные меры в отношении Бориса Джонсона
13:34 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер- министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета "Санди таймс".
По ее информации, подобная возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда. Он признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября. Судьи одной из высших апелляционных инстанций королевства, по сути, согласились с критиками премьера, которые с самого начала заявляли, что при помощи пророгации парламента тот хотел отстранить депутатов от определения хода Brexit.
"Санди таймс" пишет, что предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией "Плайд камри", и уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин. Теоретическим итогом этой процедуры, если ей будет дан ход, мог бы стать судебный процесс над премьер-министром и даже уголовный срок.
НОВОСТИ
- 13:42 29.09.2019
- Украинского министра "неправильно поняли" по поводу сообщения с Крымом
- 13:10 29.09.2019
- В Украине появилась петиция с призывом обнародовать разговоры Зеленского и Путина
- 12:57 29.09.2019
- Борису Джонсону пришлось извиняться перед королевой
- 12:00 29.09.2019
- Украинские власти задумались о восстановлении транспортного сообщения с Крымом
- 11:40 29.09.2019
- Британский премьер обещает построить и отремонтировать сорок новых больниц в стране
- 10:28 29.09.2019
- В МИД Германии не исключают новой отсрочки "брекзита"
- 09:50 29.09.2019
- Илон Маск заявил, что если бы пришельцы были на Земле, он бы об этом знал
- 09:07 29.09.2019
- СМИ: Президент Украины оскорбил Германию в разговоре с Трампом...
- 08:58 29.09.2019
- Корабль Маска для марсианской одиссеи может выйти на орбиту Земли уже через полгода
- 08:55 29.09.2019
- Погода в Москве в воскресенье: облачно, возможны осадки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать