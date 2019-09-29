Украинского министра "неправильно поняли" по поводу сообщения с Крымом
13:42 29.09.2019 Источник: НГ-Online
"Объясняю. По поручению Президента Украины завершается строительство КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Повторю — украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции около КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине", написал министр в Facebook.
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