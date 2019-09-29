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Власти Китая собираются привлечь еще больше иностранных вложений, защищая инвесторов

14:43 29.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены сокращать перечень ограничений для иностранного капитала и усиливать защиту зарубежных инвесторов. Об этом заявил в воскресенье заместитель главы Министерства коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Честно говоря, в последние годы издержки производственных факторов в Китае продолжают расти, это касается как рабочей силы, так и земельных ресурсов. Однако экономика КНР ускоряет динамику, - отметил он на пресс- конференции. - Это означает, что у Китая огромный потенциал, который привлекает инвесторов из-за рубежа. <…> Мы не только стимулируем приток иностранного капитала, но и усиливаем меры для его защиты. <…> КНР не изменит свою позицию и будет предоставлять зарубежным инвесторам со всего мира еще более оптимальные условия".

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