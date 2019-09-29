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Разрешенный митинг оппозиции в Москве закончился без происшествий

17:31 29.09.2019 Источник: Интерфакс

Организованный в воскресенье незарегистрированной Либертарианской партией России митинг "Отпускай!" в поддержку фигурантов "московского дела" завершился в Москве, передают корреспонденты "Интерфакса".

По данным ГУ МВД по Москве, на митинг собрались порядка 20 тыс. человек - ровно столько, сколько было согласовано с властями организаторами. Волонтерская организация "Белый счетчик" на 16:30 насчитала на акции 24,3 тыс. человек.

Полицейские и митингующие вели себя корректно. Провокаций не допущено. Люди стали покидать проспект. Полиция разбирает рамки металлоискателей.

Со сцены выступили ранее обвиняемые по "московскому делу" и уже отпущенные активисты Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Валерий Костенок.

Выступивший на митинге основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что участники протестных акций перестали опасаться силовиков. Он призвал продолжить поддержку задержанных с помощью соцсетей: "Пишите каждый день в инстаграм, в твиттер пишите каждый день - "Отпускай!".

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