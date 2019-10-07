Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на рейс домой - посол Антонов
07:35 07.10.2019 Источник: Интерфакс
Сотрудники генерального консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на рейс самолета до Москвы, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Мы попросили наших коллег из генерального консульства в Нью-Йорке, чтобы они проводили Ингу Альбертовну до нашего самолета", - сказал он на полях ежегодного международного форума "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в Госдепартамент США в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
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