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НОВОСТИ

Около 100 млрд рублей предполагается выделить 10 отстающим регионам РФ

17:00 10.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительное финансирование мероприятий по решению наиболее острых проблем в 10 российских регионах с низким уровнем социально- экономического развития предварительно составит 100 млрд рублей в течение 5 лет. Об этом вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в четверг после совещания по индивидуальным программам развития сложных регионов России.

"Сегодня все федеральные ведомства получили задачу провести приоритизацию в национальных проектах, которые реализуют в этих регионах. И плюс договорились, что будет выделено пока, предварительно, в районе 100 млрд рублей на ближайшее пять лет на финансирование [устранения] наиболее острых проблем", - сказал он.

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