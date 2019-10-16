Личный состав МВД сократился из-за "пенсионных" опасений
09:00 16.10.2019 Источник: РБК
Уровень укомплектованности личным составом органов внутренних дел по итогам 2018 года сократился до 92,6%, следует из отчета МВД России о реализации госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за прошлый год. Это минимальное значение с 2012 года, то есть за весь период действия госпрограммы, видно из отчетов.
Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму. Увольнения были вызваны опасениями сотрудников, что пенсионный возраст для сотрудников МВД будет повышен, то есть увеличится стаж выслуги лет для получения права выхода на пенсию. РБК
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