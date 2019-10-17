0
0
0
НОВОСТИ

Турция приостановила военную операцию на севере Сирии

21:45 17.10.2019 Источник: Интерфакс

Турция лишь приостанавливает военную операцию на севере Сирии, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Операция не остановлена, а лишь приостановлена. Речь не идет о перемирии", - приводят его слова турецкие СМИ.

Чавушоглу пояснил, что об окончательном прекращении операции "Источник мира" можно будет говорить, лишь когда "все террористы покинут зону безопасности". Анкара считает террористами бойцов курдских формирований, находящихся на севере Сирии.

Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс объявил о достижении соглашения с Анкарой о прекращении боевых действий на севере Сирии в обмен на отвод сил курдов от сирийско-турецкой границы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:35 17.10.2019
Курды согласились отойти от демаркационной линии
0
102
20:50 17.10.2019
Трамп, как хозяин будущего саммита G7, может пригласить Путина...
0
151
20:30 17.10.2019
Трамп решил отвезти лидеров стран G7 на свой курорт в Майами
0
172
20:15 17.10.2019
ЕС готов рассмотреть отсрочку "брекзита"
0
182
19:30 17.10.2019
Саммит ЕС утвердил дату "брекзита" - 1 ноября
0
224
19:18 17.10.2019
Комиссия Госдумы выявила нарушения законодательства со стороны "Медузы", "Радио Свобода" и других медиаресурсов
0
224
18:15 17.10.2019
Минтранс предложил обезопасить Крымский мост введением зон запрета для навигации
0
289
17:40 17.10.2019
Детсад и школу построят в Покровском-Стрешневе по программе реновации
0
284
17:40 17.10.2019
В Венеции вводят новый налог на въезд в город
0
339
17:12 17.10.2019
Штрафы для перекупщиков билетов одобрили в Госдуме
0
321

Возврат к списку