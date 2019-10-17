Турция приостановила военную операцию на севере Сирии
21:45 17.10.2019 Источник: Интерфакс
Турция лишь приостанавливает военную операцию на севере Сирии, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Операция не остановлена, а лишь приостановлена. Речь не идет о перемирии", - приводят его слова турецкие СМИ.
Чавушоглу пояснил, что об окончательном прекращении операции "Источник мира" можно будет говорить, лишь когда "все террористы покинут зону безопасности". Анкара считает террористами бойцов курдских формирований, находящихся на севере Сирии.
Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс объявил о достижении соглашения с Анкарой о прекращении боевых действий на севере Сирии в обмен на отвод сил курдов от сирийско-турецкой границы.
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