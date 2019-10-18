Батарейки запретят выбрасывать в мусоропроводы

16:12 Источник: РБК

Минприроды разработало нормы обращения с использованными батарейками. Согласно проекту приказа ведомства «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I—V классов», опубликованному на федеральном портале нормативно-правовых актов, батарейки и аккумуляторы «подлежат накоплению отдельно от других отходов».

Документом, в частности, запрещается смешивать их с твердыми коммунальными (ТКО) и иными отходами, а также хранить неповрежденные аккумуляторы вместе с поврежденными. Таким образом, бросать батарейки в мусоропроводы или урны будет запрещено.

Министерство предполагает, что за сбор и переработку батареек и аккумуляторов должны будут отвечать компании — операторы по вывозу отходов с лицензией на обращение с отходами I—IV класса опасности, а физические и юридические лица без таких лицензий будут обязаны выбрасывать использованные батарейки в спецконтейнеры, сдавать в магазины, торгующие ими (при наличии публичной оферты ретейлеров), или операторам на переработку. РБК