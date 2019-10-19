День траура по погибшим из-за прорыва дамбы в Красноярском крае пройдет 21 октября

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

День траура объявлен в Красноярском крае по погибшим в результате порыва дамбы в Курагинском районе. Об этом говорится в сообщении пресс- службы губернатора.

По последним данным, в результате порыва дамбы золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино погибли 15 человек.

"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе", - говорится в сообщении.

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.



