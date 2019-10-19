День траура по погибшим из-за прорыва дамбы в Красноярском крае пройдет 21 октября
15:45 19.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
День траура объявлен в Красноярском крае по погибшим в результате порыва дамбы в Курагинском районе. Об этом говорится в сообщении пресс- службы губернатора.
По последним данным, в результате порыва дамбы золотодобывающей артели в районе поселка Щетинкино погибли 15 человек.
"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе", - говорится в сообщении.
В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.
НОВОСТИ
- 16:45 19.10.2019
- В знак протеста против Brexit на улицы Лондона вышли десятки тысяч человек
- 16:15 19.10.2019
- Джекпот канадской лотереи в 24,5 млн долларов США сорвал житель провинции Квебек
- 15:15 19.10.2019
- На юге Египта обнаружены десятки нетронутых саркофагов с мумиями X века до н. э.
- 14:30 19.10.2019
- Асад обсудил ситуацию в Сирии с российскими дипломатами и военными - МИД РФ
- 13:30 19.10.2019
- В Международной выставке образования в Пекине приняли участие десять российских ВУЗов
- 12:45 19.10.2019
- В Баренцевом море провели учение по поиску подводных лодок
- 12:15 19.10.2019
- Если депутаты одобрят поправку об отсрочке, голосование по Brexit отложат - СМИ
- 11:45 19.10.2019
- В Красноярске после сообщения о минировании борта экстренно сел самолет Smartavia
- 11:15 19.10.2019
- На всеобщей забастовке в Каталонии пострадали более 180 человек - СМИ
- 10:45 19.10.2019
- Расширена зона поиска пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Красноярском крае - МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать