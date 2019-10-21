Актер Андрей Смирнов призвал вынести из Мавзолея тело "германского шпиона"

18:40 Источник: РОСБАЛТ

Актер театра и кино Андрей Смирнов высказал мнение о том, что Красная площадь должна стать главной торговой площадкой Москвы.

Как заявил народный артист России, тело «германского шпиона» Владимира Ленина нужно убрать из Мавзолея. Также, по мнению артиста, нужно перезахоронить «всех тех бандитов, которые лежат вдоль кремлевской стены», передает «Тайга.инфо».



По его мнению, «все равно в России придет момент», когда тело Ленина уберут из Мавзолея. Он добавил, что вдоль Кремлевской стены «лежат люди, которые убивали, грабили». Самого Ленина Смирнов назвал «германским шпионом», которому люди до сих пор поклоняются. Росбалт

