Половина россиян жалуется на хамство в общественных местах - опрос

18:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Половина россиян пожаловалась на хамство в общественных местах. 16% граждан за последние годы стали свидетелями или участниками драк и нападений. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение», ссылаясь на собственный опрос.

Также каждый десятый рассказал о случаях воровства или карманной кражи, при этом 62% респондентов уверены, что чаще всего опасные ситуации происходят на улице, половина из них считает, что угроза безопасности есть в парках; 14% назвали небезопасными поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях. Из всех опрошенных только 6% признались, что носят с собой средства самообороны. 71% респондентов ничего не делает для личной безопасности на улице. Говорит Москва

