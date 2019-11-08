Половина россиян жалуется на хамство в общественных местах - опрос
18:00 08.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Половина россиян пожаловалась на хамство в общественных местах. 16% граждан за последние годы стали свидетелями или участниками драк и нападений. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение», ссылаясь на собственный опрос.
Также каждый десятый рассказал о случаях воровства или карманной кражи, при этом 62% респондентов уверены, что чаще всего опасные ситуации происходят на улице, половина из них считает, что угроза безопасности есть в парках; 14% назвали небезопасными поездки в автобусах, троллейбусах и трамваях. Из всех опрошенных только 6% признались, что носят с собой средства самообороны. 71% респондентов ничего не делает для личной безопасности на улице. Говорит Москва
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