В Венеции подтопило собор Святого Марка

10:32 Источник: Эхо Москвы

В Венеции подтоплен знаменитый собор Святого Марка. Как отмечает газета «Стампа», это происходит всего в шестой раз за всю историю этого храма, который был основан почти 1200 лет назад. Из-за сезонного половодья площадь Святого Марка оказалась затоплена. Эхо Москвы