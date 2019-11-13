В Венеции подтопило собор Святого Марка
10:32 13.11.2019 Источник: Эхо Москвы
В Венеции подтоплен знаменитый собор Святого Марка. Как отмечает газета «Стампа», это происходит всего в шестой раз за всю историю этого храма, который был основан почти 1200 лет назад. Из-за сезонного половодья площадь Святого Марка оказалась затоплена. Эхо Москвы
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