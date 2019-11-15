Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
11:20 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал организовать бесплатный доступ в интернет для населения страны в случае победы возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах. Об этом он заявил в пятницу.
"Только 8-10% домов в Великобритании подключены к оптоволоконному широкополосному интернету. В Японии - 97%. В прошлом году 8 из 10 человек испытали проблемы с интернетом. Итак, мы сделаем самую быструю широкополосную связь бесплатной для всех, в каждом доме в нашей стране", - написал он в "Твиттере".
По данным телеканала "Скай ньюс", лейбористы в случае успеха на выборах планируют частично национализировать британскую телекоммуникационную компанию BT. Согласно их планам, бесплатный доступ в интернет необходимо прежде всего обеспечить в отдаленных сельских районах, и затем к 2030 году реализовать эту практику по всей стране. Все расходы на реализацию инициативы планируется покрыть из средств, полученных после налогообложения таких крупных транснациональных компаний, как Amazon, Facebook и Google.
НОВОСТИ
- 12:05 15.11.2019
- Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа
- 12:00 15.11.2019
- Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным
- 11:32 15.11.2019
- Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
- 11:05 15.11.2019
- Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
- 11:00 15.11.2019
- Российского посла в Чехии вызвали для объяснений в МИД страны
- 10:32 15.11.2019
- Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
- 10:20 15.11.2019
- Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд - Путин
- 10:05 15.11.2019
- Под контроль России перешла оставленная американцами военная база в Сирии
- 10:00 15.11.2019
- Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
- 09:32 15.11.2019
- Армия Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать