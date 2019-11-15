0
0
95
НОВОСТИ

Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах

11:20 15.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин пообещал организовать бесплатный доступ в интернет для населения страны в случае победы возглавляемой им политической силы на досрочных всеобщих парламентских выборах. Об этом он заявил в пятницу.

"Только 8-10% домов в Великобритании подключены к оптоволоконному широкополосному интернету. В Японии - 97%. В прошлом году 8 из 10 человек испытали проблемы с интернетом. Итак, мы сделаем самую быструю широкополосную связь бесплатной для всех, в каждом доме в нашей стране", - написал он в "Твиттере".

По данным телеканала "Скай ньюс", лейбористы в случае успеха на выборах планируют частично национализировать британскую телекоммуникационную компанию BT. Согласно их планам, бесплатный доступ в интернет необходимо прежде всего обеспечить в отдаленных сельских районах, и затем к 2030 году реализовать эту практику по всей стране. Все расходы на реализацию инициативы планируется покрыть из средств, полученных после налогообложения таких крупных транснациональных компаний, как Amazon, Facebook и Google.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 15.11.2019
Россию покинули двое фигурантов дела ФИАНа
0
39
12:00 15.11.2019
Польша может наложить вето на бюджет ЕС, если сокращение расходов будет чрезмерным
0
47
11:32 15.11.2019
Водка с ароматическими добавками может попасть под запрет
0
87
11:05 15.11.2019
Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота - командующий ВМС Украины
0
131
11:00 15.11.2019
Российского посла в Чехии вызвали для объяснений в МИД страны
0
147
10:32 15.11.2019
Водительское удостоверение Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
0
139
10:20 15.11.2019
Москва и Пекин поставили перед собой задачу увеличить товарооборот до $200 млрд - Путин
0
163
10:05 15.11.2019
Под контроль России перешла оставленная американцами военная база в Сирии
0
210
10:00 15.11.2019
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
0
184
09:32 15.11.2019
Армия Израиля возобновила авиаудары по сектору Газа
0
217

Возврат к списку