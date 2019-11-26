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Чемпион ОИ по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры

13:32 26.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров объявил о завершении карьеры. Таким образом, спортсмен не будет подавать апелляцию в Международный арбитражный суд в Лозанне на своё отстранение от соревнований.

Ранее в Международной федерации плавания заявили, что Захарову запрещено выступать на международных турнирах в течение 18 месяцев. Причина — пропуск допинг-тестов. 

Как сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко, у спортсмена никогда не было проблем с тестами на допинг. «За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы, а тут был просто вопрос дисциплины», — сказал Власенко РИА Новости. Он отметил, что Захаров восстанавливается после перенесённой операции на коленях, его участие в международных соревнованиях и так было под вопросом. Говорит Москва

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