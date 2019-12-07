Украина не снимает крымский вопрос с повестки дня - СНБО
17:05 07.12.2019 Источник: Интерфакс
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что Киев не снимает с повестки дня вопрос возвращения Крыма в состав Украины.
"Вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня, потому что вопрос Крыма также для нас является ключевым. Мы свои земли, которые принадлежат Украине, мы свою территориальную целостность будем защищать", - сказал Данилов журналистам по итогам закрытого заседания СНБО в субботу.
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