Порошенко обратился к Зеленскому и участникам нормандского саммита со сцены на киевском "майдане"

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко со сцены на киевском "майдане", где собрались тысячи его сторонников, огласил требования к Владимиру Зеленскому, а также другим участникам нормандского саммита (Россия, Германия, Франция, Украина).

"Здесь собрались десятки тысяч людей, чтобы сказать: "Мы за Украину - свободную, демократическую, соборную, европейскую страну", - заявил бывший лидер, добавив, что этот "голос должен быть услышан украинским президентом". Он утверждает, что у собравшихся "есть все основания настаивать на этом".

Порошенко подчеркнул, что людей на "майдане" должны услышать и все участники саммита в Париже. "Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу", - обратился он к европейским лидерам.

Экс-глава государства обозначил "красные линии", которые, по его мнению, не должны перейти участники саммита в Париже. Среди них он назвал недопустимость отхода от направленности Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию, невозможность проведения прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, невозможность проведения выборов в Донбассе до реализации условий безопасности, освобождение пленных "на оккупированных территориях и в России". "Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.