Воспитанники подмосковной Академии Вячеслава Фетисова посетили матч по следж-хоккею на ГУМ-катке

22:30 Источник: НГ-Online

Фото Дениса Трудникова



Дети из домодедовской Академии Вячеслава Фетисова посетили товарищеский матч по следж-хоккею на ГУМ-катке. Встреча, прошедшая в рамках проекта Вячеслава Фетисова «Последняя игра», призвана привлечь внимание к проблеме изменения климата и вопросам инвалидности.

«Мы еще раз убедились, что для людей, которые имеют особенности развития, не существует никаких ограничений, - сказал прославленный хоккеист. - Спасибо, что у них есть желание и возможность проявлять свой характер в мировой спортивной жизни. Необходимо менять отношение общества к этим прекрасным людям. Я считаю, что это фантастическое мероприятие».

Проект официально поддержан ООН и Ватиканом. Звезда мирового хоккея, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов организует по всему миру хоккейные матчи, чтобы объединить разных людей в деле защиты планеты. В сегодняшней игре на площадку вышли команды «Все звезды Последней игры» под руководством заслуженного мастера спорта СССР и молодежная сборная хоккеистов с инвалидностью «Все звезды Москвы».

В состав команды Вячеслава Фетисова вошли известные музыканты Игорь и Олег Бутманы, получившие огромное удовольствие от игры: «Мы опасались соперника, ведь ребята играли по-настоящему сильно, - отметил Игорь Бутман. - Однако благодаря нашему вратарю и Вячеславу Фетисову мы сыграли достойно».

В рамках проекта уже организованы и проведены матчи в Финляндии, Кении, ОАЭ, Израиле, США и Сингапуре. В начале следующего года планируется провести игры на Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, Индии, Монако и Германии.

«Это была очень захватывающая игра. Ребята, которые играют в следж-хоккей, очень смелые, не каждый смог бы заниматься таким спортом», - сказал воспитанник Академии Фетисова Александр Капранов.

Георгий Соловьев