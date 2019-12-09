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Дмитрий Медведев раскритиковал ряд регионов за неготовность системы обращения с отходами

20:00 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев раскритиковал 8 регионов за неготовность системы обращения с отходами. По словам премьер-министра, проблемы есть на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской и Еврейской автономной областях.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава правительства подчеркнул, что один из них под названием «Экология» предполагает создание целой отрасли по переработке отходов. «Однако в ряде субъектов мы видим ситуацию отличную от того, что я сказал: она плохая или может быть даже критическая. Там система не заработает с 1 января 2020 года», — отметил премьер-министр.

Также Медведев подчеркнул, что в 17 регионах есть риски того, что местные операторы прекратят свою деятельность из-за финансовых проблем. В их зоне обслуживания, по словам премьера, более 14 миллионов человек, и губернаторы должны принимать меры, чтобы этого не допустить.  Говорит Москва

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