Россия должна подать в суд, потому что решение WADA противоречит Олимпийской хартии - Путин

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам противоречит Олимпийской хартии, поэтому РФ должна подать в суд.

В понедельник исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта.

Говоря о том, что у WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России, глава российского государства заметил, что "в данной части решение WADA противоречит Олимпийской хартии". "И мы имеем все основания подать в КАС (Спортивный арбитражный суд, CAS - прим. ТАСС), подать в суд", - подчеркнул во вторник Путин.

"Есть и другие соображения, но нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с нашими партнерами", - указал Путин.

Президент РФ считает, что российские спортсмены должны выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом, поскольку в WADA нет претензий к Олимпийскому комитету России. "Нужно проанализировать это решение [WADA] по российским спортсменам. То, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу: нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету, а если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом", - заявил глава российского государства. "Такова Олимпийская хартия", - отметил российский лидер.