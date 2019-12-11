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Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

17:40 11.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия Европарламента, пытающегося исказить правду о Великой Отечественной войне.

"Попытки искажения исторической правды не прекращаются. К ним подключились не только наследники пособников нацистов, теперь дело дошло до некоторых вполне респектабельных международных институтов и европейских структур", - констатировал глава государства на заседании организационного комитета "Победа".

Для примера он привел недавнюю резолюцию Европарламента, которая "поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941". "А тех, кто пытается поспорить с такой, ни на чем реально не основанной беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы. Это цитата", - сказал Путин.

Президент пообещал всегда отвечать правдой на попытки исказить историю. "Наш ответ на ложь - это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, о фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте", - заверил глава государства.

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