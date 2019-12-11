Санкции США не заставят Турцию отказаться от российских С-400 - представитель Эрдогана

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция не откажется от российских зенитных ракетных систем С-400, даже если США введут санкции. Об этом заявил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"Документ [о санкциях] после Конгресса попадет к президенту США Дональду Трампу. Мы знаем, что он положительно настроен по отношению к нам. Но [введение ограничений] не окажет какого-либо влияния на наш процесс [развертывания] С-400", - приводит слова Калына телеканал Эн-ти-ви.

Он также напомнил, что системы будут находиться под полным контролем турецких военных.



