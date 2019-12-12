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Глава МЧС рассказал об увеличении числа катаклизмов в мире

07:20 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частота катаклизмов, происходящих в мире, с 1980-х годов выросла в четыре раза, а ущерб от них - в шесть раз. Об этом в интервью "Комсомольской правде" сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

"Мы должны признать, что частота и масштабы чрезвычайных ситуаций как у нас, так и в мире, по данным РАН, с 80-х годов увеличилась в четыре раза, а ущерб от них возрос более чем в шесть раз. И причина не только в глобальном потеплении, скорее - это следствие. Проявления природных катаклизмов с каждым годом становятся все более агрессивными. Возможно, это характерно при смене природных циклов, но в силу краткосрочности истории метеонаблюдений нам трудно ответить на этот вопрос", - сказал Зиничев.

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