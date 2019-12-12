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НОВОСТИ

Почетный статус "Московский врач" уже получили более тысячи медиков

11:28 12.12.2019

В столичных медицинских учреждениях работают уже более 1000 специалистов, получивших статус «Московский врач». Накануне его обладателями стали сразу 227 медиков. По словам руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, это рекордный «выпуск», причем в первый раз статус получили специалисты по клинической лабораторной диагностике и офтальмологи. «На данный момент статус присвоен уже 1087 врачам. Теперь он есть у специалистов всех 27 направлений, по которым можно пройти добровольные оценочные процедуры», - рассказал глава департамента.
Профессионалы, получившие статус «Московский врач», работающие в городских медучреждениях, получают из бюджета ежемесячную надбавку в размере 15 тыс. руб. С нынешнего года сертификационный экзамен по 17 программам дополнительного профессионального образования проводится по заданиям проекта «Московский врач», что позволяет медикам одновременно получить сертификат специалиста и свидетельство о присвоении почетного статуса.

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