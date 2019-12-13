Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушили полностью около 08:00 мск - глава ОСК
12:05 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Потушили полностью в районе восьми утра", - сказал Рахманов.
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