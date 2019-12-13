0
0
43
НОВОСТИ

Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушили полностью около 08:00 мск - глава ОСК

12:05 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" был полностью потушен в районе 08:00 мск. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Потушили полностью в районе восьми утра", - сказал Рахманов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 13.12.2019
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
0
20
12:00 13.12.2019
Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Competition в Казани
0
81
11:32 13.12.2019
Россия не отказалась от планов создания Новороссии - Климкин
0
103
11:20 13.12.2019
Курилки могут вернуться в аэропорты в начале 2020 года
0
105
11:05 13.12.2019
Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам
0
129
11:00 13.12.2019
Дума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины
0
131
10:32 13.12.2019
Банк России отозвал лицензию у петербургского Невского банка
0
175
10:20 13.12.2019
Глава Пентагона назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
0
190
10:05 13.12.2019
При пожаре в Алтайском крае погибли шесть человек
0
181
10:00 13.12.2019
Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"
0
252

Возврат к списку