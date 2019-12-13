0
0
0
НОВОСТИ

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

12:20 13.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Американский сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. "Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.

Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.

В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята Палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.

В резолюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.

Для того, чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.

Весной президент США Дональд Трамп в своем заявлении вновь не стал называть массовые убийства армян геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал слова "геноцид".  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 13.12.2019
Пожар на "Адмирале Кузнецове" потушили полностью около 08:00 мск - глава ОСК
0
54
12:00 13.12.2019
Москвичи поставили рекорд на чемпионате WorldSkills Competition в Казани
0
85
11:32 13.12.2019
Россия не отказалась от планов создания Новороссии - Климкин
0
105
11:20 13.12.2019
Курилки могут вернуться в аэропорты в начале 2020 года
0
107
11:05 13.12.2019
Госдума освободила от НДФЛ все компенсационные выплаты дольщикам
0
130
11:00 13.12.2019
Дума запретила использовать декларации в рамках амнистии капитала как доказательство вины
0
133
10:32 13.12.2019
Банк России отозвал лицензию у петербургского Невского банка
0
178
10:20 13.12.2019
Глава Пентагона назвал успешным первое испытание новой баллистической ракеты
0
193
10:05 13.12.2019
При пожаре в Алтайском крае погибли шесть человек
0
185
10:00 13.12.2019
Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"
0
254

Возврат к списку