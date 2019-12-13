Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
12:20 13.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си
Американский сенат единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. "Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Сенатор-демократ Боб Менендес неоднократно представлял резолюцию о геноциде армян, однако ее блокировали другие сенаторы.
В октябре резолюция о признании геноцида армян была принята Палатой представителей конгресса подавляющим большинством голосов.
В резолюции содержится призыв выразить мнение, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
Для того, чтобы признание геноцида армян стало официальной позицией США, резолюция должна быть одобрена обеими палатами конгресса и подписана президентом.
Весной президент США Дональд Трамп в своем заявлении вновь не стал называть массовые убийства армян геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал слова "геноцид". Русская служба Би-би-си
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