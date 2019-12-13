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Пушилин предостерег Киев от очередного "майдана"

21:20 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления президента Украины Владимира Зеленского противоречат друг другу и не соответствуют Минским соглашениям. Об этом в пятницу заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Очередное публичное заявление Зеленского полностью противоречит соглашениям, достигнутым лидерами четырех государств в Париже, и идет вразрез с Минскими соглашениями, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале главы республики. - Столь истеричное желание украинских политиков изменить подписанные документы лишь указывает на то, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране и боится "оппонентов", готовых в любой момент устроить очередной "майдан". Этот страх толкает украинского президента проговаривать явно абсурдные, противоречащие друг другу тезисы в одной и той же речи: мы выполняем Минские соглашения, а они невыполнимы".

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