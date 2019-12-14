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Протестующие в Индии из-за нового закона сожгли 5 железнодорожных составов и 15 автобусов

18:45 14.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники массовых протестов против принятия новой версии закона о гражданстве в Индии подожгли в штате Западная Бенгалия пять железнодорожных составов, а также 15 автобусов, из которых предварительно были высажены пассажиры. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, особенно сложная ситуация сложилась в округе Муршидабад, где на некоторых железнодорожных станциях разгромлены билетные кассы, избит персонал.

Протестующие блокируют автомобильные и железные дороги, забрасывают камнями транспорт, громят магазины. Власти штата Западная Бенгалия заявили, что будут принимать жесткие меры против погромщиков.

Ранее основные протесты проходили в соседнем штате Ассам, где по меньшей мере трое протестующих погибли в ходе демонстраций, вылившихся в массовые беспорядки и столкновения с полицией в городе Гувахати.

Законопроект, который уже получил официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

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