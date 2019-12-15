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СЖР зафиксировал более 200 случаев нарушения прав журналистов

13:30 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 200 нарушений прав российских журналистов зафиксированы в разных регионах страны в 2019 году. Об этом в воскресенье сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Много проблем остается у российских журналистов. Мы каждый день получаем информацию со всех регионов страны. От нашего Центра мониторинга мы каждый день получаем информацию о том, что журналистам угрожают <...> По нашим данным, в этом году выявлен 201 случай нарушения прав журналистов. Среди них случаи задержания журналистов на разнообразных митингах, а также случаи, которые расценены, как близкие к цензуре", - сказал Соловьев на мероприятии в честь Дня памяти погибших журналистов, который ежегодно отмечается в России, начиная с 1991 года.

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