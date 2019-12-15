Песков рассказал, что нужно Зеленскому для решение проблем с Донбассом

15:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует авторитета и доминирования на политической арене Украины. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине", - сказал он.