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Джулиани обнародовал отчет о поездке на Украину

07:48 16.12.2019 Источник: Интерфакс

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал выводы из своей поездки на Украину, а также в Будапешт и Вену, по делу об импичменте Трампа.

"Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяца расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

Свои твиты он проиллюстрировал кадрами из снятого им документального фильма, который оправдывает действия руководителя Белого дома.

По словам Джулиани, свидетельства показывают, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". Импичмент, считает он, служит прикрытием для демократов.

"Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена. А еще - заговор Национального комитета Демократической партии с Украиной с целью уничтожить кандидата Трампа", - утверждает Джулиани.

"Вы можете поставить под сомнение достоверность показаний свидетелей, но вы не можете поставить под сомнение твердые документальные доказательства, которые предоставляет каждая конкретная часть этого расследования", - отметил Джулиани.

У свидетеля Виктора Шокина - бывшего генпрокурора Украины, по словам адвоката Трампа, есть доказательства, подтверждающие отмывание денег компанией Burisma и Байдена.

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