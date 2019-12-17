Глава ФБК Иван Жданов намерен баллотироваться в Госдуму
08:46 17.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявил, что будет баллотироваться в Госдуму.
Накануне соратник Алексея Навального вышел на свободу после 10 суток ареста, назначенных из-за летних протестов. На выходе из спецприемника Жданова задержали. Это не было связано с уголовным делом по фильму «Он вам не Димон», сказал «Эху» адвокат политика Владимир Воронин.
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